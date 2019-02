In der Gemeinde Sassenheim schreitet der Bau des Untersuchungsgefängnisses in großen Schritten voran. 2022 soll es in Betrieb gehen. Bürgermeister Georges Engel zählt das Projekt zu seinen größten politischen Erfolgen.

Sassenheim: Getrenntes Absitzen

In der Gemeinde Sassenheim schreitet der Bau des neuen Untersuchungsgefängnisses in großen Schritten voran. 2022 soll es in Betrieb gehen. Um die aufgebrachten Bürger der Kommune wurde es still. Bürgermeister Georges Engel wurde vor Jahren mit dem Projekt auf die Probe gestellt. Heute zählt er es zu seinen größten politischen Erfolgen.

Von Anne Heintz und Sophie Hermes Georges Engel stand erst knapp ein Jahr an der Spitze der Gemeinde Sassenheim, als er im Oktober 2006 zum ersten Mal vom damaligen Justizminister Luc Frieden an das Projekt eines Untersuchungsgefängnisses in Sassenheim herangeführt wurde ...