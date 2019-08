Sassenheim: Bach bei Brand verschmutzt

Nach dem Löscheinsatz beim Kronospan-Werk in Sassenheim stellen sich eine Reihe an Fragen.

Der Großbrand auf dem Gelände des Holz verarbeitenden Betriebes Kronospan wurde am Freitagmorgen gelöscht. Nun stellen sich eine Reihe an Fragen. Zum Beispiel zur Ursachenforschung, zu den Auswirkungen der Löscharbeiten auf den Bach Korn und wie solch ein Vorfall in Zukunft verhindert werden kann.

Zur Ursachenforschung teilte Kronospan am Donnerstagabend mit, dass man von der Selbstentzündung einer Rinde ausgeht ...