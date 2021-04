Die Todesumstände von drei Menschen, die nach einer Impfung verstorben sind, wurden genauer untersucht.

Santé relativiert Lenert-Aussage über Todesfälle nach Impfung

Die Todesumstände von drei Menschen, die nach einer Impfung verstorben sind, wurden genauer untersucht.

(SC) - Am Mittwoch klärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in ihrer ersten Pressekonferenz nach ihrer gesundheitsbedingten Auszeit über die Nebenwirkungen auf, die seit Beginn der Impfkampagne in Luxemburg in Verbindung mit den Wirkstoffen aufgetreten sind. Diese Berichte sollen nun auch wöchentlich veröffentlicht werden.

Nebenwirkungen seien in rund einem Prozent der Fälle gemeldet worden, wovon der Großteil der Geimpften (89 Prozent) lediglich leichte Nebenwirkungen verspürte. 129 Menschen hätten schwerere Nebenwirkungen erfahren, so Lenert. 116 seien als arbeitsunfähig eingestuft worden.

Impfwillige können sich auf Warteliste eintragen Die Regierung hat eine Internetseite freigeschaltet, auf der Impfwillige zwischen 30 und 54 Jahren sich auf eine Warteliste für den Impfstoff AstraZeneca eintragen können.

Drei Menschen seien nach einer Impfung verstorben, so die Ministerin: Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 74 und 91 Jahren. Ein klarer Zusammenhang zwischen dem Tod der Geimpften und dem verabreichten Impfstoff sei allerdings noch nicht nachgewiesen, erklärte Lenert. Die Todesumstände würden derzeit noch untersucht.

Das „Tageblatt“ meldete am Freitag, in Berufung auf Anne-Cécile Vuillemin von der Gesundheitsdirektion, bei zwei der drei Fälle habe ein Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod der Geimpften nicht nachgewiesen werden können. Im dritten Fall werde derzeit noch ermittelt.

Untersuchung nach Tod einer geimpften Person in Luxemburg Der behandelnde Arzt vermutet einen Zusammenhang mit der Verabreichung von AstraZeneca-Impfstoff.

Zwei der drei Todesfälle hätten sich nach einer Impfung mit Biontech-Pfizer ereignet. Betroffen waren zwei Männer im Alter von 77 und 91 Jahren. Bei dem anderen Todesfall handelte es sich um eine Frau im Alter von 74 Jahren, die zwei Wochen nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca starb.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.