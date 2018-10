Ein mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleideter Mann hat gegen 18.40 Uhr am Montagabend die Kontrollstation in Sandweiler überfallen.

Sandweiler: Kontrollstation überfallen - Täter auf der Flucht

Steve REMESCH

Am Montagabend hat ein Mann die Kontrollstation in Sandweiler überfallen. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, hatte der Täter gegen 18.40 Uhr die Tageskasse im Visier.



LW-Informationen zufolge war der Täter sich kurz vor Feierabend zwischen den letzten wartenden Fahrzeugen im Eingangbereich der Kontrollstation entlang zum Kassenhäuschen geschlichen. Dann drang er in den Kassenraum ein, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und ergriff dann mit einer Bargeldsumme die Flucht.



Ob der Mann vor der Kontrollstation beziehungsweise in der gegenüberliegenden Geschäftszeile in ein Auto gestiegen ist, ober ob er sich zu Fuß auf der Flucht befindet, ist nicht bekannt.



Laut Beschreibung ist der Räuber von weißer Hautfarbe, etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Schal. Beim Antreffen soll sofort der Polizeinotruf 113 verständigt werden.