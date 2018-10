Als Mitglieder einer kriminellen Organisation wurden sechs Drogenhändler am Donnerstag zu Gefängnisstrafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt. Allerdings gestand das Gericht ihnen auch eine Bewährungschance zu.

Sandweiler-Gare: Hohe Haftstrafen für Drogenhändler

Sie hatten sich ihr Hauptquartier in Stadtrandlage im Grünen eingerichtet. Doch auch in Sandweiler-Gare hatte die Polizei die sechsköpfige Drogenbande, die zum Teil aus dem Drogenhaus G33 in Wasserbillig hervorgegangen und auch bestens mit einer anderen Tätergruppe aus Longwy vernetzt war, fest im Visier.



Am Donnerstag sprach die Strafkammer nun ihr Urteil und setzte dabei hoch an. Wie der vorsitzende Richter hervorhob, ist das Gericht zu der Erkenntnis gelangt, dass es sich bei der Gruppe entgegen deren Darstellung sehr wohl um eine kriminelle Organisation handelte. Allen Angeklagten wurde jedoch – als Bewährungschance – ein weitreichender Strafaufschub gewährt.



So verurteilten die Richter den Anführer der Gruppe zu sieben Jahren Haft, davon fünf auf Bewährung. Für seinen Stellvertreter lautete das Urteil sechs Jahre, davon vier auf Bewährung, für ihre zwei Komplizen vier Jahre, davon drei auf Bewährung und für zwei Straßenhändler drei Jahre, davon 30 Monate auf Bewährung.



Dazu kommen jeweils Geldbußen zwischen 1.000 und 4.000 Euro sowie Verfahrenskosten zwischen 1.300 und 2.800 Euro.