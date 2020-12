Sandweiler: Diskussionen um Referendum

Der geplante Neubau des Rathauses von Sandweiler ist umstritten. Nun fordert die Opposition ein Referendum. Die Bürgermeisterin hält sich zurück.

"Ich will mich aktuell nicht zu dieser Situation äußern": So die Reaktion von Simone Massard-Stitz (CSV), Bürgermeisterin von Sandweiler. Es geht um den Neubau des Gemeindehauses, der schon seit Längerem für viele Diskussionen sorgt. Die Mehrheit aus CSV und Déi Gréng will an einem Neubau festhalten. Die Opposition hingegen fordert den Schöffenrat auf, ein Referendum zu organisieren.

Mitte Oktober hatten die Oppositionsvertreter von DP und LSAP die Unterschriftensammlung zur Petition „Nein zum Bau eines neuen Rathauses“ überreicht ...