Samstagsschüler, eine seltene Spezies

In nur noch vier Gemeinden ist auch samstags Grundschulunterricht angesagt. Warum die Kommunen daran festhalten.

Was früher einmal gang und gäbe war, hat heute Seltenheitswert: Schulunterricht am Samstagmorgen. Denn während die Kinder in fast allen Gemeinden des Landes wochentags morgens sowie montag-, mittwoch- und freitagnachmittags Kurse haben, dafür aber samstags schulfrei, hieß es für die Schüler in Reckingen/Mess, Goesdorf sowie Park Hosingen und Pütscheid auch heute Morgen: Aufstehen und ab in die Schule. Wie kommt das?



„Die Stundenpläne werden von den Gemeinden in der Schulorganisation festgelegt ...