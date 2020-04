117 Personen wurden seit Freitag positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. Es gibt keinen weiteren Todesfall.

Samstagabend: 2729 Infizierte in Luxemburg

Teddy JAANS

Das Gesundheitsministerium hat um 18 Uhr die neuesten Zahlen veröffentlicht. Luxemburg zählt aktuell 2729 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Das sind 117 mehr als am Freitag. Das Durchschnittsalter der Infizierten liegt weiterhin bei 46 Jahren, 51 Prozent der Betroffenen sind Männer. Seit Beginn der Krise wurden insgesamt 22.793 Tests durchgeführt, 18.966 davon bei Einwohnern des Landes, 3.827 bei Nichtansässigen.

Newsticker: 2729 Infizierte in Luxemburg Von Freitag auf Samstag wurden 117 neue Infektionsfälle in Luxemburg registriert. Alle Infos im Livebericht.

230 Personen sind derzeit hospitalisiert. 195 liegen in der Normalstation, 35 befinden sich in Intensivpflege. (Bei den Patienten auf der Intensivstation sind die zehn aus der französischen Region Grand Est nach Luxemburg transferierten schwer erkrankten Personen hinzugezählt). 190 konnten mittlerweile wieder entlassen werden.

Positiv an den Zahlen des Tages ist die Tatsache, dass damit seit Freitag also kein weiterer Patient der Krankheit und ihren Folgen erlegen ist. Bislang sind im Großherzogtum 31 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. Einer der Toten stammte aus der französischen Region Grand Est.

