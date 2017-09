(jag) - 2016 erinnerte das Umweltministerium an ein seit 1994 bestehendes, aber nur wenig beachtetes Verbot: Das Verbrennen von Grünschnitt. Seitdem wurde diese Regel wegen der Feinstaubbelastung konsequenter umgesetzt und auch mit Strafen belegt. Damit Land- und Forstwirte sowie Winzer im Spätwinter nicht auf ihrem Heckenschnitt sitzen bleiben, hatte die Umweltverwaltung zu Beginn dieses Jahres ein landesweites Sammelsystem eingerichtet.



Nur professionelle Anlieferer



Das Angebot richtete sich an Produzenten aus der Landwirtschaft, der Forstwirschaft sowie dem Obst und Weinbau. Private Haushalte sind von diesem Sammelsystem ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, es fallen sehr hohe Mengen an.



An zwölf Sammelstellen im Lande wird der Grünschnitt seit März von insgesamt 31 beteiligten Landwirten angeliefert. „Wir können eine sehr positive Bilanz vorzeigen“, so Camille Gira, Staatssekretär im Umweltministerium. „Insgesamt wurden etwas mehr als 82 000 Kubikmeter Grünschnitt an 744 Orten eingesammelt“. Wegen des Erfolges wird das Sammelsystem ab Oktober wieder funktionieren, dies bis zum ersten April 2018. Interessenten, bei denen eine größere Menge Grünschnitt anfällt, können sich per Telefon an die nationale Koordinationsstelle des Maschinenrings wenden. Insgesamt gingen 415 solcher Anrufe bei den Mitarbeitern des Maschinenrings ein. Dort gibt der Betroffene an, wo er welche Menge an Schnitt hinterlegt hat. Das Material wird dann gratis abgeholt und zur Sammelstelle verbracht.

Für die Landwirte entstehen keine zusätzlichen Unkosten, der Transport wird aus den Geldmitteln des Kyoto-Abkommens finanziert. Jene Landwirte, die sich aktiv am Sammelsystem beteiligen oder Lagerkapazität zur Verfügung stellen, enthalten zudem eine finanzielle Entschädigung

Alternativer Brennstoff



Nach der Sammlung wird das Biomaterial gehäckselt und kann als Energiequelle verwendet werden. Rund 9 500 Kubikmeter Holzhackschnitzel konnten auf diese Weise produziert werden. So wird nicht nur die Luftbelastung verhindert, sondern auch eine alternative Energiequelle erschlossen.



Laut einer aktuellen Studie fallen in Luxemburg jährlich 31.500 Tonnen Biomasse an, rund ein Drittel davon kann zu energetischen Zwecken verwendet werden. Diese Menge entspricht rund 3,1 Millionen Liter Heizöl. Mehr als 7000 Tonnen Kohlendioxid können auf diese Weise eingespart werden. Für den privaten Haushalt gilt das Angebot übrigens nicht: Hier bestehen aber meist kommunale Lösungen wie Abholsysteme oder regionale Kompostanlagen. Alternativ bietet sich die Eigenkompostierung im Garten oder das Ausleihen von Häckslern an.