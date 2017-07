Das "Luxemburger Wort" wird spätestens Anfang 2021 seinen Sitz in ein neues Gebäude in Howald verlegen. Die Verlagsgesellschaft Saint-Paul Luxembourg hat einen dementsprechenden langfristigen Mietvertrag mit Lafayette SA unterschrieben. Neben dem Verlag von Luxemburgs wichtigster Tageszeitung werden auch das Wochenmagazin Télécran, die portugiesisch-sprachige Wochenzeitung Contacto, Radio Latina und Regie.lu von Gasperich nach Howald umziehen.



Das neue Gebäude wird an der Ecke Rue des Bruyères/Rue de Gasperich in Howald (Gemeinde Hesperingen) errichtet, dem ehemaligen Sitz von Reliure Saint-Paul. Dieser Standort wird 2021 über hervorragende Anschlüsse an das öffentliche Verkehrsnetz verfügen, sei es per Zug, Tram oder Auto.

Ein topmoderner Newsroom



Herzstück des vierstöckigen Bürokomplexes, das vom Bauträger Soludec Development entwickelt wurde und vom Bauunternehmen Soludec errichtet wird, ist ein topmoderner Newsroom für die Redaktion des "Luxemburger Wort". „In dieser neuen Umgebung werden wir unserem Anspruch, qualitativ hochwertigen Journalismus zu produzieren, noch stärker gerecht werden können“, begründet der Geschäftsführer von Saint-Paul-Luxembourg, Paul Peckels, den Standortwechsel des Unternehmens.

Wenn alle notwendigen Genehmigungen vorliegen, soll 2018 der Grundstein für ein modernes und auf die Anforderungen eines multimedialen Medienhauses zugeschnittenes Gebäude gelegt werden. In dem von M3 Architectes auf einer Grundstücksfläche von 5676 m2 geplanten neuen Verlagshaus werden künftig über 300 Mitarbeiter in einer architektonisch und technisch ausgereiften Umgebung arbeiten.



Druckerei verbleibt in Gasperich



Die Druckerei des Verlages sowie verschiedene technische Abteilungen von Saint-Paul sowie der Sitz der Libo S.A.verbleiben am bisherigen Standort in Gasperich (Gemeinde Luxemburg).

Eigentümer des neuen Gebäudes an der Rue des Bruyères Nummer 60 wird Lafayette SA, die im Besitz des Erzbistums befindliche Dachgesellschaft des Medienhauses Saint-Paul Luxembourg SA sein.