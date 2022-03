Feine Sandpartikel aus Afrika erreichten in der Nacht auf Mittwoch auch das Großherzogtum.

„Blutregen“

Sahara-Staub in der Luft

Teddy JAANS Feine Sandpartikel aus Afrika erreichten in der Nacht auf Mittwoch auch das Großherzogtum.

Unmengen von Staub aus der Sahara wurden in den vergangenen Tagen nach Europa transportiert. Ein Tiefdruckgebiet hat das Phänomen verursacht, das am Dienstag besonders in Südeuropa als „Blutregen“ zu beobachten war. Autos waren beispielsweise in Spanien von einer Staubschicht bedeckt, teilweise rieten die spanischen Behörden sogar von Sport unter freiem Himmel ab.

In den französischen Alpen verfärbte sich der Schnee infolge des Sand-Regens. Foto: AFP

Am Dienstag erreichte die Staubwolke auch Luxemburg, besonders am Nachmittag könnte die Konzentration von Sandpartikeln in der Luft steigen. Während der Nacht auf den Donnerstag sollte der Spuk über dem Großherzogtum ein Ende finden.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.