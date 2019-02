Immer wieder tauchen im Internet neue Maschen auf. Eine der neusten nennt sich Sextortion. Doch falls wirklich ungewollte Bilder im Internet zirkulieren, ist dem meist ein zu sorgloser Umgang damit vorausgegangen.

Safer Internet Day: Mehr Eigenverantwortung im Wide Web

Diana HOFFMANN Immer wieder tauchen im Internet neue Maschen auf. Eine der neusten nennt sich Sextortion. Doch falls wirklich ungewollte Bilder im Internet zirkulieren, ist dem meist ein zu sorgloser Umgang damit vorausgegangen.

Sie sorgte bereits bei vielen Personen für Unruhe. Eine bestimmte E-Mail. In vielen Fällen sogar von der eigenen Mailadresse versendet. In dieser heißt es dann, dass der anonyme Absender zum Beispiel über Nacktbilder des Opfers verfüge, oder dass es Beweise gebe, dass der Empfänger Seiten mit pornografischem Inhalt abgerufen habe. Meist wird dann eine hohe Geldsumme verlangt, um dies geheim zu halten. Sextortion wird diese Masche genannt, ein Wort, das sich aus Sex und dem englischen Wort Extortion, also Erpressung, zusammensetzt.



Die Experten von Bee Secure raten aber, zunächst einmal Ruhe zu bewahren. In der Mehrheit der Fälle ist nichts an den Behauptungen dran. Erst wenn man feststellt, dass die Mailadresse oder etwa das Facebook-Account auch wirklich gehackt wurde, sollte man sich bei Bee Secure informieren, was zu tun ist.



Sorgsamer Umgang mit persönlichen Daten



Sextortion ist nur eine Form von Kriminalität, die im Internet unter dem Deckmantel der Anonymität begangen wird. Durch den richtigen Umgang mit dem Internet, kann jedoch sehr vieles getan werden, um nicht Opfer solcher Attacken zu werden. Denn, wenn etwa Nacktbilder von Jugendlichen irgendwann im Internet zirkulieren, ist dem fast immer ein zu sorgloser Umgang damit vorausgegangen. „Wer Bilder von sich im Internet veröffentlicht, sollte sich bewusst sein, dass diese jederzeit gegen ihn verwendet werden“, erklärt Barbara Gorges-Wagner von Bee Secure. Ein veröffentlichtes Bild kann nicht zurückgenommen werden.



Um die Gesellschaft im Umgang mit dem Internet zu formieren, organisieren zahlreiche Organisationen verschiedenste Kampagnen, die am Dienstag vor allem in Schulen am Safer Internet Day unter dem Motto „Zusammen für ein besseres Internet“ vorgestellt werden.



