(str) - Mit Hämatomen an Oberarmen und am Ohr ist ein Säugling am Abend des 30. Mai 2013 in die hauptstädtische Kinderklinik gebracht worden. Der zehn Wochen alte Junge atmet stoßweise, seine Reflexe sind eingeschränkt und die Spontanmotorik erschlafft. Das Kind wird genauer untersucht und es wird eine frische Fraktur des Schlüsselbeins festgestellt, sowie mehrfache, ältere Rippenbrüche. Zudem offenbart eine MRT-Untersuchung eine Hirnblutung und Punktblutungen in den Augen. Es sind die typischen Symptome eines Schütteltraumas.

Wegen dieser Verletzungen muss sich nun der 26-jährige Freund der Schwester der Mutter vor der Kriminalkammer verantworten. Daniel S. bestreitet allerdings, den Säugling misshandelt zu haben. Gegenüber der Kriminalpolizei gab er an, dass ihm das Kind an jenem Tag vom Schoß gefallen sei, er es aber noch vor einem Aufprall auf dem Boden hätte auffangen können. Dabei sei es dann möglicherweise zur Fraktur des Schlüsselbeins gekommen. Von den anderen Verletzungen, insbesondere dem Schütteltrauma, will er nichts wissen.

Arztbesuch am Nachmittag



Bemerkenswert ist zudem, dass das Kind bereits am Nachmittag von einer Kinderärztin wegen einer möglichen Milch-Unverträglichkeit untersucht worden war. Dabei waren allerdings keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Die Ärztin hatte dem Kind einen guten Gesamteindruck attestiert und hervorgehoben, dass das Kind bei der Untersuchung gelächelt habe.



„Ob das Kind lächelt, ist aus forensischer Sicht völlig unerheblich“, erklärte eine Gutachterin am Dienstag im Prozess. Als Erklärung dafür, warum die älteren Verletzungen etwa durch das Schütteltrauma und die Rippenfrakturen zu diesem Zeitpunkt nicht aufgefallen waren, meinte sie, bei ärztlichen Untersuchungen werde zumeist nur das gefunden, was auch gesucht würde. Das Kind sei schließlich nicht wegen möglicher Knochenfrakturen, sondern weil es möglicherweise die Milch nicht vertragen hatte, untersucht worden.

Säuglinge würden auch bei Schmerzempfinden auch nicht ununterbrochen schreien, erklärte die Gutachterin. Im Alter von zehn Wochen könnten Säuglinge diese Schmerzen nicht auf diese Weise äußern. Die Expertin sprach von einer vegetativen Symptomatik, bei der sich das Schmerzempfinden beispielsweise eher durch einen stark erhöhten Blutdruck und einen beschleunigten Puls zeige.

Typische Kombination



Zum Verletzungsbefund meinte die Expertin, dieser sei als Kombination typisch für ein Schütteltrauma. Bei massivem und längerem Schütteln eines Kleinkindes, bei dem der Kopf frei fliegt, würden an der Hirnhaut und an der Rückseite der Augen Blutgefäße abreißen. Diese Venenabrisse seien dann als subdurale Hämatome bzw. als Punktblutungen in den Augen zu erkennen.

Diese Verletzungen könnten nicht bei einem einmaligen Schüttelvorgang entstehen, hob die Gutachterin hervor. Die Symptome könnten im Einzelnen zwar anderen Krankheitsbildern zugeordnet werden, die Kombination spreche aber eindeutig für ein Schütteltrauma. Von einem abgefangenen Sturz könnten sie nicht stammen.

Ein Kinderarzt, der den Säugling in der Kinderklinik behandelt hatte, führte ebenfalls Zweifel an der Darstellung des Angeklagten an. Das Schlüsselbein des zehnwöchigen Säuglings könnte in diesem Fall nur durch einen präzisen Schlag gebrochen worden sein, nicht aber durch eine ruckartige Bewegung.



Zeitliche Unstimmigkeiten



Darüber hinaus gibt es eine Reihe von anderen Unstimmigkeiten, die im weiteren Prozessverlauf geklärt werden müssen: Insbesondere stellt sich die Frage der zeitlichen Differenzen bei den Verletzungen. Während der Schlüsselbeinbruch eine frische Verletzung war, wurden die anderen wahrscheinlich mehrere Tage zuvor verursacht.



Doch bis das geklärt wird, wird es wohl noch etwas dauern. Angesichts der Tatsache, dass dem Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe droht, falls das Gericht zum Schluss kommt, dass er für die Verletzungen des Kindes verantwortlich ist, dass diese Verletzungen eine dauerhafte Behinderung zur Folgen hat, und dass der Beschuldigte während der Tat die Aufsicht des Kindes hatte, will das Gericht ein weiteres Gutachten erstellen lassen.



Prozess ausgesetzt



Der bestehende Sachverständigenbericht befasst sich nämlich nur mit dem Gesundheitszustand des Säuglings gleich nach der Feststellung der Tat im Jahr 2013. Das neue Gutachten soll Aufschluss über den heutigen Gesundheitszustand des Kindes und dessen Sozialverhalten geben – also darüber ob es vier Jahre nach dem Vorfall Hinweise auf Hirnschäden infolge der erlittenen Misshandlungen gibt. Diese sind nämlich oft erst nach Jahren ersichtlich, mit abschließender Sicherheit erst beim Beginn der Pubertät.

Ein Zwischenurteil über das zusätzliche Gutachten wird am 31. Mai gefällt. Bis dahin bleibt der Prozess ausgesetzt.