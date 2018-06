Sadiff in Zolver vereint

Nach einer langen Vorgeschichte haben sie nun in Zolver zueinander gefunden: die Feuerwehren und der zivile Rettungsschutz aus Differdingen und Sassenheim, heute Sadiff.

Eine gewisse Hektik herrschte am Donnerstag im Einsatzzentrum des Sadiff am Scheierhaff in Zolver. Die großen Fenster an den Garagentoren wurden geputzt, während im Gebäudeinneren Haken montiert wurden. Das hinderte die anwesenden Rettungshelfer aber nicht daran, den gesamten Fuhrpark für ein Foto kurz außen zu parken.



Ein gewisser Stolz spielte sicherlich mit, immerhin wird heute der Ausbau des Einsatzzentrums offiziell eingeweiht ...