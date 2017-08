(dpa) - In einem Wald im saarländischen Lebach nördlich von Saarlouis hat ein Spaziergänger eine skelettierte Leiche entdeckt. Die Identität der oder des Toten sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Donnerstag.

Die Leiche wurde am Mittwoch geborgen. Rechtsmediziner versuchen nun anhand von DNA-Material und Labortests, die Person zu identifizieren. „Die Leiche muss da schon eine ganze Weile gelegen haben“, sagte der Sprecher. Das schwer zugängliche Waldstück liegt nahe einer Klinik.

Fraglich sei, ob man noch feststellen könne, wie der Mensch ums Leben kam. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über den Fund vom Dienstagabend berichtet.