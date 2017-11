(TJ) - Die Grenzbbrücke der Autobahn A13 zwischen Schengen und Perl war seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag und bis gegen 11 Uhr in Richtung Saarlouis gesperrt. Zwei Lastwagen mussten wieder fahrtüchtig gemacht werden, nachdem sie von der Polizei mit einer Nagelsperre gestoppt worden waren.



Polizei seit Mittwochabend im Einsatz

Begonnen hatte der Einsatz am Mittwochabend, als sich der Fahrer eines Tanklastzuges bei der Polizei gemeldet und dort seinen Selbstmord angekündigt hatte. Zudem wollte der Mann mit seinem Lastwagen in das Haus seiner Freundin in Saarbrückem rasen, um so auch diese umzubringen. Zum Zeitpunkt des Anrufs gab er an, in Belgien unterwegs zu sein.

Ermittler des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken konnten mit dem Mann, der sich psychisch in einer "Ausnahmesituation" befand, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Nach längeren Gesprächen willigte er ein, den Rastplatz "Moseltal" gegenüber der luxemburgischen Ortschaft Schengen anzusteuern. Doch bevor die Einsatzkräfte dort ankamen, setze er seine Fahrt in Richtung Saarbrücken fort.

Spezialkräfte stoppten den Lkw mit einem Nagelgurt und nahmen den Fahrer in Gewahrsam. Bei dem Einsatz wurden die Reifen eines zweiten - unbeteiligten - Lastwagens ebenfalls zerstört. Beide Fahrzeuge konnten nicht abgeschleppt werden, sondern müssen vor Ort wieder fahrtüchtig gemacht werden. Daher war die Grenzbrücke in Richtung Saarlouis seit Donnerstag früh ab Schengen gesperrt. Gegen 11 Uhr wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Wer Suizidgedanken hat, sollte mit vertrauten Menschen darüber reden. Oft hilft bereits ein Gespräch, die Situation, zumindest für den Moment, zu verbessern. Wer darüber hinausgehende Hilfsangebote in Anspruch nehmen will, oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich an SOS Détresse unter 00352-454545wenden.