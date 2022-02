Bei der Ankunft in Luxemburg sei der Flughafen geschlossen gewesen, auch einen Ersatzverkehr nach Belgien habe es nicht gegeben.

Wegen Sturmtief

Ryanair-Flieger aus Portugal muss in Findel notlanden

Bei der Ankunft in Luxemburg sei der Flughafen geschlossen gewesen, auch einen Ersatzverkehr nach Belgien habe es nicht gegeben.

(tom/jwi) - Ein Ryanair-Flieger aus Lissabon, der nach Charleroi unterwegs war, musste am Sonntag am Flughafen Findel notlanden. Das berichtet die belgische Nachrichtenseite RTL.be. Die am Sonntagabend vorherrschenden starken Winde hätten eine sichere Landung an dem belgischen Flughafen unmöglich gemacht, so die Seite.

Passagiere berichten von dramatischen Szenen an Bord. Viele Fluggäste hätten geschrien und geweint, einige sich übergeben. Das zeigen ebenfalls Aufnahmen aus dem Flugzeug.

Die zitierten Passagiere beschweren sich aber vor allem über die Art, wie am Flughafen Findel mit ihnen umgegangen wurde. Dieser sei bei ihrer Ankunft geschlossen gewesen, sie hätten zwei Stunden im Flugzeug verharren müssen. Einen Ersatzverkehr nach Charleroi habe es nicht gegeben, die Passagiere hätten sich auf eigene Rechnung um Taxis oder Bustickets nach Belgien bemühen müssen.

Die Fluggesellschaft Ryanair und Lux-Airport waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

