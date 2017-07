(L.E.) - Die Stadt Differdingen hat dem Bauherrn der Baustelle im “Haut-Wangert” ein Ultimatum in Form einer “Mise en demeure” gestellt. Der hat nun bis Mittwoch Zeit die Baugrube nach Plänen die von einem Planungsbüro erstellt wurden, wieder aufzufüllen. “Tut er das nicht, dann tun wir das und verrechnen ihm dann die Arbeiten”, so Bürgermeister Roberto Traversini am Samstagabend im Gespräch mit dem “Luxemburger Wort”.

Ist die Baugrube aufgeschüttet, kann der Bauherr, nachdem alle Stabilisierungsmaßnahmen getroffen wurden, wieder mit der Schichtweisen Entnahme des Auffüllmaterials beginnen . “Dies nach den Plänen des Expertenbüros”, so der Bürgermeister. Laut dem Expertenbüro bestehe keine Gefahr für das Wohnhaus das unterhalb der Baustelle gelegen ist, so Traversini weiter. Selbstverständlich werde die Stadt dem Bauherrn alle entstandenen Kosten in Rechnung stellen.

Bürgermeister weist Verantwortung von sich

Nach der Verantwortung der Stadt beim Ausstellen von Baugenehmigungen gefragt, verweist Traversini auf den Bauherrn. Die Stadt müsse Baugenehmigungen erteilen, wenn die Anfragen konform zum Bautenreglement seien. “Wir können nur auf Probleme hinweisen.” Die Verantwortung liege letztendlich beim Bauherrn.

Traversini betont, dass es das erste Mal sei, dass er als Bürgermeister genötigt sei, solch eine “Mise en demeure” auszustellen. Die Stadt habe zudem dafür gesorgt, dass die Familie die oberhalb der Baustelle gewohnt hat im Hotel das der Stadt gehört untergekommen ist. Laut Expertenbüro bestehe keine Gefahr für das Haus der Nachbarn die unterhalb der Baustelle wohnen.



Wo sich zuvor die Gärten der beiden Nachbarhäuser befanden, klafft nun jeweils ein Loch.

Foto: Claude Piscitelli





