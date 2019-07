Vom Amateur bis zum Profi: In der Sportklinik in Eich werden sie alle betreut. Sowohl bei Verletzungen als auch im präventiven Bereich.

Lokales 4 2 Min.

Rundum Versorgung für alle Sportler

Vom Amateur bis zum Profi: In der Sportklinik in Eich werden sie alle betreut. Sowohl bei Verletzungen als auch im präventiven Bereich.

(SH) - Es ist eine Situation, die jeder Sportler, ganz gleich auf welchem Niveau er seine Tätigkeit ausübt, vermeiden will. Und doch kommt es immer wieder vor: Eine Verletzung, die nicht nur den Sportler aus der Bahn wirft, sondern auch eine medizinische Betreuung benötigt.

Seit 15 Jahren bietet die Sportklinik des Centre hospitalier de Luxembourg in Eich Aktiven eine Anlaufstelle. Die Besonderheit der Einrichtung besteht darin, dass hier pluridisziplinarisch gearbeitet wird. „Wir bieten eine sportmedizinische Unterstützung in ihrer ganzen Bandbreite an. Der Patient wird in seinem Ganzen betrachtet“, erklärt Dr. Romain Seil. Orthopäden und chirurgische Orthopäden arbeiten demnach mit Spezialisten in Physikalischer Medizin, Rehabilitation und Rheumatologie Hand in Hand. Zudem befinden sich in der Klinik in Eich sowohl die Radiologie als auch ein kinesitherapeutischer Bereich.



Vom Profi bis zum Anfänger

Wohl werden in der Sportklinik die Luxemburger Elitesportler betreut, wie die Verantwortlichen der Einrichtung Sportminister Dan Kersch kürzlich bei einem Rundgang erklärt haben, machen sie allerdings nur etwa fünf Prozent der Besucher aus.



Die kinesitherapeutische Abteilung ist Teil der Sportklinik. Anouk Antony

Bei den restlichen der rund 30.000 Untersuchungen pro Jahr sind die Patienten Freizeitsportler sowie Menschen, die nach einem chirurgischen Eingriff oder einer Erkrankung den Sport nutzen, um ihre Genesung voranzutreiben.

Hôpital Kirchberg erhält am Montag neues IRM-Gerät Wer eine Untersuchung mittels Magnetresonanz-Tomographie benötigt, muss in Luxemburg oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Im Krankenhaus Kirchberg geht nun bald ein neues Gerät in Betrieb.

Eigens zu diesem Zweck wurden in den vergangenen Jahren mehrere Sportgruppen eingeführt – etwa für Menschen mit Herzproblemen, künstlichen Gelenken, Personen, die nach einer Operation wieder in den Sport einsteigen wollen oder für übergewichtige Patienten. Auch hier steht eine interdisziplinarische Herangehensweise im Vordergrund. „Wir wollen den Menschen eine gesunde Lebensweise mit auf den Weg geben“, sagt Dr. Romain Seil.

Vorbeugen ist besser als heilen

Überhaupt wird das Thema Prävention in der Sportklinik großgeschrieben. Anders als in einem normalen Krankenhaus befinden sich demnach unter den Besuchern auch Menschen, die eigentlich gesund sind, die aber vor der Aufnahme einer sportlichen Betätigung herausfinden wollen, wo sie stehen und wie sie trainieren können, ohne ein Risiko einzugehen. „Für wen sich solch ein Test eignet, hängt ganz vom Alter und dem jeweiligen Risikofaktor ab“, erklärt Dr. Axel Urhausen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Keine Fehlbelastung: Der Laufstil wird analysiert. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Keine Fehlbelastung: Der Laufstil wird analysiert. Foto: Anouk Antony Keine Fehlbelastung: Der Laufstil wird analysiert. Foto: Anouk Antony Keine Fehlbelastung: Der Laufstil wird analysiert. Foto: Anouk Antony Keine Fehlbelastung: Der Laufstil wird analysiert. Foto: Anouk Antony

Ein zehnjähriges Kind, das Sport treiben will, brauche in der Regel keinen Test durchzuführen, es sei denn, der Körper wird besonders beansprucht, wie dies etwa beim Kunstturnen der Fall ist. Aber: „Viele Menschen kommen mit 40 oder 50 Jahren zu uns, weil sie ein neues Ziel suchen und beispielsweise einen Marathon laufen wollen. Sie fragen uns, ob sie das können, wie sie trainieren sollen und welchen Belastungen sie sich aussetzen können“, sagt Dr. Axel Urhausen. Bei einem Leistungstest, der auf einem Laufband oder einem Fahrrad durchgeführt werden kann, werden die diversen Parameter gemessen. Anhand dieser kann der angehende Marathonläufer dann beraten werden. Auch Bewegungsanalysen werden in Eich durchgeführt.

Forschung im Fokus



Dr. Romain Seil bringt seinerseits das Beispiel einer Person vor, die das ganze Jahr über nur wenig Sport treibt, im Winter aber Skiurlaub macht. „Viele sind nicht richtig vorbereitet und kommen dann verletzt zurück“, erklärt er. Wohl wird diesen Personen in der Sportklinik geholfen, die Ärzte wollen jedoch auch in diesem Bereich vor allem auf die Prävention setzen. Deshalb informieren sie beispielsweise auf der Webseite, wie man sich optimal auf den Winterurlaub vorbereitet.



Muskelkrämpfe im Sport: Der äußerst unangenehme Begleiter Der Schmerz kommt plötzlich und ist kaum zu ertragen: Muskelkrämpfe beim Sport sind äußerst unangenehm. Sie sind weit verbreitet, doch die Ursachen sind noch immer unklar. Viele Menschen versuchen, den Beschwerden mit Sportgetränken vorzubeugen. Aber neue Studien zeigen: Im Kampf gegen den Krampf helfen sie meistens nicht.

Neben dem medizinischen Aspekt spielt in der Sportklinik zudem die Forschung eine wichtige Rolle. Durch eine internationale Verankerung will man das Wissen verbessern. Die Erkenntnisse aus der Sportmedizin sollen jedoch auch die allgemeine Medizin vorantreiben.

Sportminister Dan Kersch war zu Besuch in der Sportklinik. Anouk Antony





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.