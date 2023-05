Die Bevölkerung des Großherzogtums wird internationaler, aber auch der Anteil der Luxemburger Pässe wächst.

Statec

Rund jede/r Zweite ist Luxemburgisch

Tom RÜDELL Die Bevölkerung des Großherzogtums wird internationaler, aber auch der Anteil der Luxemburger Pässe wächst.

Die staatliche Statistikbehörde Statec meldet am Montag: Aktuell haben 52,8 Prozent der Bevölkerung des Großherzogtums die luxemburgische Staatsbürgerschaft - die meisten davon, ein Anteil von 50,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung, durch Geburt. Das ist das Ergebnis des „Recensement 2021“, einer Betrachtung über einen Zehnjahres-Zeitraum.

Am Stichtag 8. November 2021 gab es also insgesamt 339.800 Menschen mit Luxemburger Pass - das sind 16,5 Prozent mehr als noch 2011, damals waren es 291.831. Deutlich stärker zugenommen hat seitdem allerdings der Bevölkerungsanteil von Menschen ausländischer Herkunft - er stieg um 38 Prozent, sodass im November 2021 insgesamt 304.351 Menschen im Großherzogtum - oder 47,2 Prozent - Ausländer waren. An der Spitze der nicht-luxemburgischen Gruppen stehen die Portugiesen mit 14,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, gefolgt von Franzosen (7,6 Prozent), Italienern (3,7 Prozent) und Belgiern (3,1 Prozent). Insgesamt 183 Personen gelten als staatenlos.

Die meisten Ausländer kommen zum Arbeiten

Das Durchschnittsalter der Luxemburger Bevölkerung beträgt 39,7 Jahre. Dabei sind die Luxemburger mit durchschnittlich 41,3 Jahren älter als die Nicht-Luxemburger mit 37,9 Jahren - eine Differenz von 3,4 Jahren, die aber seit 2011 (6,0 Jahre) geringer geworden ist. In der Alterspyramide zeigt sich, dass die meisten Ausländer in der Altersgruppe 25 bis 54 Jahre figurieren - ein deutlicher Hinweis auf Arbeitsmigration.

So hat sich die Bevölkerung seit 1970 entwickelt Innerhalb von 50 Jahren hat sich die Einwohnerzahl fast verdoppelt. Das Wachstum ist aber ungleichmäßig, wie die Volkszählung belegt.

Den Anstieg des Luxemburger Bevölkerungsanteils um 16,5 Prozent erklärt der Statec ausschließlich damit, dass Ausländer vermehrt die Luxemburger Staatsangehörigkeit angenommen haben, seit dieser Prozess durch die Gesetzesänderung vom 1. Januar 2009 vereinfacht wurde.

Insgesamt 18 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs hat zwei Nationalitäten. In rund einem Viertel dieser Fälle ist der zweite Pass ein portugiesischer.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.