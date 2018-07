Rund 500 Kilo Pommes zum Wegwerfen

Der Brand in der Escher Rue d'Audun hat auch für einen Dönerimbiss Folgen. Wegen der Stromsperrung mussten die Betreiber etwa 500 Kilo Pommes sowie Fleisch weg werfen, das ungenießbar geworden ist.

"Eigentlich hatten wir Glück", sagt Umit Seker, Eigentümer des Gebäudes in dem sich der Euro-Kebab in der Rue d'Audun befindet. "Am Haus ist nichts passiert". Seine Schwester leitet den Dönerimbiss. Es ist nur ein Reihenhaus vom Lokal Standing entfernt, das vom Brand am Montagnachmittag stark beschädigt wurde.



Auch wenn es am Imbiss-Gebäude keine Schäden entstanden sind, blieb das bekannte Lokal am Tag nach dem Großbrand zu. Der Grund: Die Lebensmittel waren nicht mehr genießbar.



Tiefkühler ohne Strom