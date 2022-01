Unter dem Motto "Saturday for Liberty" versammelten sich etwa doppelt so viele Menschen wie in der Silvesternacht.

Corona-Proteste

Rund 100 Demonstranten auf dem Glacis

Nach ihrer spontanen „Silvesterfeier“ vor der Philharmonie am Freitagabend hatten sich die Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen am Samstag auf dem Glacis eingefunden. Hier versammelten sich unter dem Motto „Saturday for Liberty“ etwa 100 Demonstranten zu einer friedlichen Kundgebung.

