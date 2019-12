Ruhige Weihnachten im Escher Flüchtlingsheim

Im Foyer Neiduerf in Esch gehen die Bewohner die Weihnachtstage ruhig und genügsam an.

Weihnachten – ein Familienfest im Lichterglanz, mit Geschenken, reichlich zu Essen und einem aufwendig geschmückten Tannenbaum. So wird das Fest der Nächstenliebe traditionsgemäß in Luxemburg gefeiert. Etwas bescheidener wird es an den Weihnachtstagen im Flüchtlingsheim im Viertel Neudorf in Esch zugehen. Denn Schutz ist wohl das größte Geschenk, das die 140 Bewohner der Einrichtung dieses Jahr bekommen haben.



Das Foyer Neiduerf in Esch, das von Caritas Luxemburg verwaltet wird und Platz für 150 Flüchtlinge bietet, hat erst im August seine Türen geöffnet ...