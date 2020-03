Für manche Menschen sind Blutspenden überlebenswichtig - daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Deshalb macht das Rote Kreuz einen Aufruf.

Ruhig Blut: Rotes Kreuz macht Aufruf zur Blutspende

Maximilian RICHARD Für manche Menschen sind Blutspenden überlebenswichtig - daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Deshalb macht das Rote Kreuz einen Aufruf.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt es wichtig, Blut zu spenden. Das betont das Rote Kreuz in einem Schreiben am Freitag. Denn für manche Menschen bleibt eine Spende überlebenswichtig: Nicht alle Operationen können verschoben werden und auch für bestimmte Behandlungen sind Blutkonserven unabdinglich. Demnach sei es trotz der bestehenden Einschränkungen immer noch erlaubt, in den Lokalitäten des Roten Kreuzes Blut zu spenden.

Einen Anhaltspunkt dafür, dass eine Lungenkrankheit wie Covid-19 ihre Erreger über das Blut überträgt, gibt es nicht. Dies betont ein Sprecher des Roten Kreuzes auf Nachfrage. Demnach bestehe in diesem Zusammenhang eigentlich kein Risiko.

Blut, ein lebensrettender Stoff Der Schriftzug „Luxemburger Wort“ ist am Weltblutspendertag unvollständig. Was wie ein Fehler aussieht, kann Leben retten. Denn die fehlenden Buchstaben „b“ und „o“ stehen für zwei der vier Blutgruppen A, B, AB und 0.

Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben zudem alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Personal und die Blutspender müssen sich denn auch an strengere Vorschriften halten. So trage das Personal Masken und alle Personen müssen sich am Eingang der Blutspendezentren die Hände desinfizieren - auch ihre Temperatur wird gemessen.

Das Rote Kreuz ruft demnach alle gesunden Personen auf Blut zu spenden. Mehr Informationen unter www.dondusang.lu oder per Telefon unter 2755-4000.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.