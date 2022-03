Für die Beamten gab es am Samstagabend wieder reichlich zu tun, einmal in der Hauptstadt und einmal in Düdelingen.

Aus dem Polizeibericht

Ruhestörungen und Schlägereien am Samstag

Für die Beamten gab es am Samstagabend wieder reichlich zu tun, einmal in der Hauptstadt und einmal in Düdelingen.

(LW) - Bei insgesamt 20 Ruhestörungen und Schlägereien war es nicht nur für die Polizei eine unruhige Nacht. Der erste Einsatz war gegen 3 Uhr.

Den Beamten wurde eine Schlägerei mit etwa 20 Personen in einem Lokal in Düdelingen gemeldet. Zu der Auseinandersetzung kam es, nachdem der Betreiber das Licht an- und die Musik ausgeschaltet hatte. Einige Personen wiesen leichte Verletzungen auf, wollten jedoch nicht für eine Kontrolle ins Krankenhaus. Auch Klage wollte keiner der Beteiligten einreichen. Eine Person wurde wegen Pöbeleien in den Arrest gebracht. Insgesamt waren mehrere Einheiten der Polizei vonnöten, um die Angelegenheit zu klären.

Lärmbelästigung in Gastwirtschaft – Schließung angeordnet Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich sicherheitshalber an der Schließung des gut besuchten Lokals.

Eine weitere Schlägerei wurde der Polizei gegen 3.30 Uhr in einem Lokal in der Rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt gemeldet. Eine Person sei dabei verletzt worden. Vor Ort fiel zudem eine Person negativ auf, welche die Beamten während des Einsatzes störte. Diese wurde daraufhin auf das Revier mitgenommen. Das eigentliche Opfer der Schlägerei wollte indes keine Angaben zum Tathergang machen. Auch an diesem Einsatz waren mehrere Streifen der Polizei beteiligt.

Bereits am Freitag gab es eine Lärmbelästigung in einer Gastwirtschaft in Ettelbrück. Die Beamten sollten daraufhin auf Anordnung des Bürgermeisters das Lokal schließen. Mehrere Kunden sowie der Wirt verweigerten allerdings den Beamten den Zutritt zum Lokal und folgten den Anweisungen der Beamten nicht.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.