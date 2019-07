Zu einem tierischen Einsatz mussten die Kräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) am Dienstagmorgen ausrücken: Zwei kleine Wildschweine waren auf dem Gelände einer Industriezone in einen Graben gefallen.

Rümelingen: Wildschweinbabys gerettet

Sandra SCHMIT Zu einem tierischen Einsatz mussten die Kräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) am Dienstagmorgen ausrücken: Zwei kleine Wildschweine waren auf dem Gelände einer Industriezone in einen Graben gefallen.

Glück im Unglück hatten zwei Wildschweinbabys am Dienstag in Rümelingen: Kurz nach 10.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) zu dem Gelände einer Industriezone gerufen, weil die jungen Tiere dort in einen Lagerraum für Kohlen gefallen waren.



5 Die Einsatzkräfte des CGDIS konnten die zwei Wildschweiner mit Mithilfe einer Drehleiter retten. Foto: Centre d'Incendie et Secours Rumelange

um weitere Bilder zu sehen. Die Einsatzkräfte des CGDIS konnten die zwei Wildschweiner mit Mithilfe einer Drehleiter retten. Foto: Centre d'Incendie et Secours Rumelange Um die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien, rückte die Feuerwehr mit einer Drehleiter an. Foto: Centre d'Incendie et Secours Rumelange Etwas verschreckt aber wohlauf: Die beiden Wildschweinbabys nach ihrer Rettung. Foto: Centre d'Incendie et Secours Rumelange Die Jungetiere saßen in dem dunklen Loch fest. Foto: Centre d'Incendie et Secours Rumelange Da der Untergrund des Kohlelagers nicht befestigt war, wurde der CGDIS mit der Rettung der Tiere beauftragt. Foto: Centre d'Incendie et Secours Rumelange

Mit einer langen Drehleiter konnten die kleinen Wildschweine aus ihrer misslichen Lage befreit werden.