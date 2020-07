Bei einem Unfall in Rümelingen wurde am späten Dienstagmorgen ein Fußgänger erfasst. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Rümelingen: Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Bei einem Unfall in Rümelingen wurde am späten Dienstagmorgen ein Fußgänger erfasst. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

(SH) - Ein Verkehrsunfall in Rümelingen hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert. Bei der Kollision zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung der Grand-Rue mit der Rue du Cimetière war gegen 11.20 Uhr ein Fahrzeug auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert worden und hatte dabei einen Fußgänger erfasst, der sich auf dem Bürgersteig befand.

Der 61-jährige Mann wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Dort erlag er jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Eine weitere Person war bei dem Unfall leicht verletzt worden und stand unter Schock.

Während des Rettungseinsatzes und den Bergungsarbeiten wurde das Zentrum von Rümelingen für den Verkehr gesperrt. Gegen 13.10 Uhr wurden die Straßen jedoch wieder freigegeben.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach jener Frau, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe beim Verletzten geleistet hatte. Sie soll sich bei der Polizeidienststelle Kayldall unter der Nummer 244-641-000 oder per Mail an police.kayldall@police.etat.lu melden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.