(m.r.) - Aus betrieblichen Gründen fallen die Züge auf der Strecke Rümelingen- Noertzingen am Donnerstag zwischen 16.40 und 18.20 Uhr in beiden Richtungen aus. Sie werden durch Busse ersetzt, die die Haltestellen in Noertzingen, Kayl, Tetingen und Rümelingen befahren.



#CFLINFOS60 Suppressions de trains -.

Pour une raison opérationnelle, tous les trains sont supprimés entre Noertzange et Rumelange de 16:40 à 18:20. Les CFL mettent en place un service de bus de substitution au départ de Noertzange, à destination de Ru... https://t.co/G4jU4fc8Yg — CFLinfos (@CFLinfos) 15. Februar 2018