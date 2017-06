(na) - Am Sonntag beobachtete eine Person, wie ein Dieb Kupfer und Schrott in der Rue des Martyrs in Rümelingen entwenden wollte. Kurzerhand entschloss sich der Zeuge dazu, dem Dieb die Ausfahrt mit seinem Wagen zu versperren.

Der Dieb versuchte mit seinem Lieferwagen, das Fahrzeug zur Seite zu drücken, doch das sollte ihm nicht gelingen. So konnte die Polizei den Mann noch vor Ort festnehmen.