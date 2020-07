Rümelingen: Kreuzung wurde zur Todesfalle

Der 14. Juli dürfte manchen Rümelingern schlecht in Erinnerung bleiben. Es war der Tag, an dem ein langjähriger CIGL-Mitarbeiter nach einem Verkehrsunfall als unbeteiligter Spaziergänger sterben musste.

Am 14. Juli ereignete sich in Rümelingen an der Kreuzung zwischen der Grand-Rue, der Rue de la Croix und der Rue du Cimetière ein dramatischer Verkehrsunfall. Bei dem Opfer handelte es sich um den langjährigen CIGL-Mitarbeiter Jean-Marie Hilger, der als unbeteiligter Spaziergänger tödlich verletzt wurde.

Im Rümelinger Gemeinderat löste der Tod vom allgemein als „Hilly“ bekannten und geschätzten Mitbürger eine erneute Diskussion über besagte Kreuzung aus, die seit Langem als Schwachpunkt in der Rümelinger Verkehrslandschaft gilt ...