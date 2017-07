(dho) - Am Freitag hatte gegen 16 Uhr ein Mann in einem Kleidergeschäft in der Rue des Martyrs in Rümelingen eine Kassiererin bedroht. Er hatte sie aufgefordert, ihm Bargeld auszuhändigen und ist anschließen geflüchtet.



Der Polizei zufolge, ist der Mann möglicherweise mit einem Messer bewaffnet. Nach dem Flüchtigen wird mit Hochdruck gefahndet. Der Polizeihubschrauber ist etwa über Esch/Alzette und Rümelingen im Einsatz.



Autofahrer werden davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen.