Zimmer ohne Toiletten und Duschen - das alte Pflegeheim stieß auf Kritik. Diese Woche wurden die Pläne für die neue Einrichtung vorgestellt.

Seit 1989 in der Diskussion

Marodes Rümelinger Pflegeheim weicht neuer Einrichtung

Glenn SCHWALLER Zimmer ohne Toiletten und Duschen - das alte Pflegeheim stieß auf Kritik. Diese Woche wurden die Pläne für die neue Einrichtung vorgestellt.

1989 wurde erstmals darüber diskutiert, 2002 fand der Architekturwettbewerb statt, doch erst in dieser Woche wurde das fertige Projekt vorgestellt: Der Neubau des Rümelinger Pflegeheims Roude Fiels wird endlich Realität.

„Das Projekt hat einen langen Bart“, erklärte Servior-Generaldirektor Alain Dichter am Mittwoch bei der Präsentation des neuen Pflegeheims. „Daher freuen wir uns, dass es nun endlich losgeht“, so Dichter. Auch der Rümelinger Bürgermeister Henri Haine (LSAP) sowie Familienministerin Corinne Cahen (DP) zeigten sich erleichtert.

Das Projekt wurde nämlich sehnlichst erwartet. Das alte Pflegeheim in der Rue Nicolas Pletschette stieß regelmäßig auf Kritik. Das Gebäude sowie seine Ausstattung waren veraltet, viele Zimmer verfügten weder über eigene Toiletten noch über Duschen. Die Bewohner mussten Gemeinschaftsräume nutzen, teilweise standen nur eine Dusche sowie eine Toilette pro Stockwerk zur Verfügung.

Pflegeheim soll bis Ende des Jahres abgerissen werden

Diese Zustände gehören nun der Vergangenheit an. Bereits seit vergangenem Oktober leben keine Bewohner mehr im Roude Fiels. Sie wurden im neu eröffneten Wohnzentrum Woiwer in Differdingen untergebracht. Bis September soll das alte Pflegeheim in Rümelingen ganz abgerissen werden, im Januar sollen die Bauarbeiten am neuen Komplex beginnen. Läuft alles nach Plan, wird das Pflegeheim Ende 2026 fertiggestellt, 2027 könnten schließlich die ersten Bewohner im Neie Roude Fiels einziehen.

Der Neubau, der von den Architektenbüros AEA und Ballinpitt entworfen wurde, wird am gleichen Standort errichtet wie die frühere Anlage, jedoch deutlich größer und moderner sein. Geplant sind vier Stockwerke mit insgesamt 120 Zimmern, statt der 70 Zimmer, die das alte Pflegeheim aufbot. Die einzelnen Räume sollen im Schnitt 27 Quadratmeter groß werden und über eigene Badezimmer verfügen.

Die Zimmer werden nicht über eigene Balkons verfügen, stattdessen wird es auf jedem Stockwerk mehrere gemeinschaftliche Loggias geben, also Räume ohne Fenster, in denen die Bewohner die frische Luft genießen können.

Restaurant, Friseursalon und Innenhof vorgesehen

Geplant sind ein Restaurant, eine Cafeteria, ein Friseursalon sowie ein kleines Geschäft. Es sind Physio- und Ergotherapieräume vorgesehen, auch wird es eine Therapieküche sowie ein Therapiebad geben. Das Gebäude wird einen Innenhof samt Springbrunnen bekommen, ebenso wie einen Mehrgenerationenbereich, zu dem unter anderem ein Spielplatz gehört, der von der Stadt Rümelingen betrieben wird. Vor dem Eingangsbereich werden 70 Parkplätze entstehen.

Das Gebäude wird den neuesten energetischen und ökologischen Ansprüchen entsprechen. Alle Flachdächer sowie ein Teil der Fassade sollen begrünt werden, eine Solaranlage soll das Pflegeheim zumindest teilweise mit Strom und Wärme versorgen, das Regenwasser wird im Neie Roude Fiels zurückgewonnen.

130 Mitarbeiter werden in Zukunft im Rümelinger Pflegeheim arbeiten. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf insgesamt 66 Millionen Euro, der entsprechende Gesetzestext zur finanziellen Beteiligung des Staates wurde vor zwei Wochen in der Chamber hinterlegt.

Noch keine Angaben zu den Wohnpreisen

Über den Preis, den Bewohner für Zimmer im neuen Pflegeheim zahlen müssen, wollte sich Dichter am Mittwoch noch nicht äußern. Für solche Informationen sei es aktuell noch zu früh, so der Generaldirektor von Servior.

