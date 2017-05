(str) - Die anhaltende Trockenheit führte in den vergangenen Wochen vermehrt zu Bränden. So auch am Mittwochabend in Rümelingen. Kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in der Rue Michel Rodange gerufen. Hier standen Hecken an der Rückseite einer Häuserreihe in Flammen.



Als die Feuerwehr vor Ort eintraf hatten Anwohner den Brand bereits weitgehend per Gartenschlauch gelöscht.



Die Feuerwehrleute löschten noch einmal nach und überprüften das Gestrüpp mit einer Wärmebildkamera auf mögliche weitere Brandnester, bevor Entwarnung gegeben werden konnte.