(SH) - Wegen der Präsenz von Salmonellen wurden mehrere Salate der Marke Sodebo zurückgerufen. Die Salate waren in den Supermärkten von Auchan und Cora, im Alima Belair sowie an der Gulf-Station in Bastendorf verkauft worden.

Die verbliebenen Produkte wurden aus dem Verkauf genommen, Kunden die bereits Salate gekauft haben, sollen sie nicht mehr verzehren.

Betroffen sind folgende Produkte der Sodebo-Reihe "Mon atelier salade" à 240 Gramm: "Salade jambon emmental", haltbar bis 9. Oktober, Referenznummer 04978222; "Salade jambon speck", haltbar bis 9. Oktober, Referenznummer 04978214; "Salade poulet Caesar", haltbar bis 9. Oktober mit Referenznummer 04978210 sowie haltbar bis zum 10. Oktober mit den Referenznummern 04978207 und 04978211.

Es handelt sich jeweils um Präparationen von grünem Salat mit separaten Zutaten.



