Das Gesundheitsministerium warnt vor dem Verzehr von biologischen Sprossen der Marke Healthy Powerfood: Insgesamt fünf Sorten sind möglicherweise mit krankheitserregenden Kolibakterien befallen.

Rückrufaktion für Bio-Sprossen

Sandra SCHMIT

Die Sprossenmanufaktur Healthy Powerfood ruft fünf verschiedene Sprossensorten zurück, die von Kolibakterieren befallen sein könnten. Die durch diese Bakterien hervorgerufenen Infektionen können zu Magen-Darm Beschwerden und Bauchkrämpfen führen - die Symptome können innerhalb einer Woche nach dem Verzehr auftreten. Vor allem Kleinkinder, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und ältere Personen sind besonders gefährdet.

Landesweit angeboten



Einige der betroffenen Packungen waren auch im Luxemburger Handel erhältlich: Landesweit in allen Naturata-Filialien, bei Mullebutz in Bonneweg und bei Co-labor in Bartringen. Die Sprossen wurden in den betroffenen Läden aus dem Sortiment genommen, einige Packungen waren jedoch bereits verkauft. Kunden, die bereits welche erworben haben, sollen vom Verzehr absehen.



Betroffen sind folgende Produkte (jeweils alle Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 29.10.2018) aus Deutschland: Sprossen Alfafa, Sprossen Salatmix, Sprossen Gourmet, Sprossen Aufs Brot, Sommersprossen