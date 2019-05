Bei einer Kontrolle wurden Listeria-Bakterien in Entenfilets der Marke Delhaize festgestellt.

Rückruf wegen Listeria-Bakterien

Bei einer Kontrolle wurden Listeria-Bakterien in Entenfilets der Marke Delhaize festgestellt.

Bei einer Kontrolle wurden Listeria-Bakterien in Entenfilets der Marke Delhaize festgestellt. Die betroffene Charge wurde unverzüglich aus den Regalen entfern,. Weil aber ein Teil der betroffenen 90-Gramm-Packungen bereits verkauft waren, richtet man einen Appell an die Kunden, die Filets in den Laden zurückzubringen, wo ihnen Ersatz oder Entschädigung angeboten wird. Betroffen sind die Packungen mit der Produktionsnummer 9120001 und dem Haltbarkeitsdatum vom 9. Juni 2019.

Kunden, die bereits von dem Fleich gegessen haben und Kopfschmerzen oder Fieber festgestellt haben, sollten ihrem Arzt dies mitteilen. Besonders aber schwangere Frauen, Menschen mit Immunschwäche, Kinder und ältere Leute sollten bei ersten Anzeichen vorsichtig sein. Eine Listeriose kann im schlimmsten - wenn auch seltenen - Fall tödlich enden.