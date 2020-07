Stoffmasken des Produzenten Hanvico sollen gegen eine Virusinfektion schützen. Sie erfüllen allerdings nicht den Sicherheitsstandard.

Lokales 2

Rückruf von Stoffschutzmasken

Maximilian RICHARD Stoffmasken des Produzenten Hanvico sollen gegen eine Virusinfektion schützen. Sie erfüllen allerdings nicht den Sicherheitsstandard.

Das Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (Ilnas) warnt vor Stoffmasten des Produzenten Hanvico. Die Produkte mit dem Namen "FFP2 NANOSILBER ANTIMIKROBIELLE MUND-NASENSCHUTZ" geben an, den Schutzstandard FFP2 zu erfüllen und gegen eine Virusinfektion zu schützen. Dies tun sie allerdings nicht.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Foto: ILNAS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: ILNAS Foto: ILNAS

Die Produkte werden deshalb aus dem Verkehr gezogen. Besitzer der Produkte sollen sie nicht benutzen und im Hausmüll entsorgen. Sie können sich in Apotheken gegen Vorzeigen des Kassentickets ihr Geld zurückerstatten lassen.

Identische Stoffmasken, die die Bezeichnung FFP2 nicht tragen, sind nicht vom Rückruf betroffen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.