Rückruf von Snack-Nüssen

Das Gesundheitsministerium warnt vor dem Verzehr von Nüssen der Marke Duyvis. Wegen eines Versehens in der Produktion könnte der Snack Milch und Speckenthalten.

(sas) - Der niederländische Hersteller Duyvis ruft Nüsse mit Paprika-Geschmack zurück. Aus Versehen wurden die Tüten bei der Herstellung mit dem falschen Produkt befüllt.



Die Ware in den betroffenen Tüten enthält Speck und Käse - was auf dem Etikett nicht angegeben ist. Menschen die nun allergisch auf Milch reagieren, sollen die Nüsse nicht essen. Für Menschen ohne Allergie besteht keine Gefahr, wie das Gesundheitsministerium mitteilt.



Landesweit angeboten

Einige der irrtümlicherweise falsch etikettierten Packungen waren auch im Luxemburger Handel erhältlich: Landesweit in allen Delhaize-Filialen, bei Cora in Bartringen und bei Trendy Foods in Contern. Die Tüten wurden in diesen Läden aus dem Sortiment genommen, einige Packungen wurden jedoch bereits verkauft.