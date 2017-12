(dho) - Die „Milumel Bio” Milch der Marke Lactalis für Säuglinge könnte Salmonellen enthalten.



Das Gesundheitsministerium ruft daher folgende Produkte zurück:



Name: Milumel Bio

Marke: Lactel

Menge: 900 g

Haltbarkeitsdatum: 27.04.2018; 24.05.2018; 12.09.2018; 06.01.2019; 03.02.2019

Seriennummer: 17C0012686; 17C0012844; 17C0012965; 17C0013595; 17C0013733

Herkunft: Frankreich

Verkauft wurde das Produkt in Luxemburg in dem Geschäft „Cora” in Foetz.



Salmonellen können noch bis zu 48 Stunden nach dem Verzehr des Produktes zu Magendarmproblemen führen, welche häufig auch mit Fieber einhergehen. Vor allem für Kleinkinder stellt dies eine Gefahr dar. Falls die Symptome nach dem Verzehr des Produktes auftreten, soll umgehend ein Arzt aufgesucht werden.