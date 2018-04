Rückendeckung

Ein toter Polizist bei einem Unfall, ein toter Autofahrer nach Schüssen aus einer Dienstwaffe: Zwei Vorfälle, die für Bestürzung sorgen. Aber auch Fragen aufwerfen und Probleme aufzeigen.

Schwarze Woche für die Polizei: Nachdem am Mittwoch ein Beamter in Bonneweg auf einen Autofahrer geschossen hatte, der mit seinem Wagen auf ihn zugefahren war, und dieser infolgedessen verstarb, kam am Samstag ein Polizist selbst ums Leben, als sein Auto bei der Verfolgung eines flüchtigen Verkehrsteilnehmers bei Lausdorn mit einem anderen Einsatzfahrzeug kollidierte ...