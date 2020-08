Rücken an Rücken mit der Muttergottes

Nur gut einen Meter beträgt der Abstand eines Zweifamilienhauses in Bous zu einer Kapelle, die quasi im Vorgarten steht. Den Bewohnern macht das ungewöhnliche Nachbargebäude nichts aus.

Wer mit dem Auto oder zu Fuß an der Bushaltestelle in der Hauptstraße vorbeikommt, muss unwillkürlich zweimal hinschauen. Dort steht ein geräumiges Zweifamilienhaus mit Doppelgarage, wie es in Luxemburg sicherlich tausendfach zu finden ist. Doch neben der Eingangstür, wo man intuitiv einen Vorgarten erwarten würde, schließt sich an dieses Haus eine Kapelle an.

Fast könnte man denken, die Hausbesitzer hätten nach Abschluss der Bauarbeiten die Kapelle als i-Tüpfelchen vor die Fassade gesetzt, doch es war natürlich umgekehrt ...