Rückblick: Grand-Duc Jean zu Tränen gerührt an 95. Geburtstag

Sarah CAMES Als Großherzog Jean vor drei Jahren seinen 95. Geburtstag in der Philharmonie feierte, rührte eine Laudatio seines Enkels den Staatsmann zu Tränen.

Am 9. Januar 2016, vier Tage nach Großherzog Jeans 95. Geburtstag, wurde der Anlass gebührend in der Philharmonie gefeiert. Die Liste der Geburtstagsgäste zählte nicht weniger als 1.500 Menschen, darunter die frühere niederländische Königin Beatrix, das belgische Königspaar Mathilde und Philippe und auch einige Luxemburger Bürger.

Geburtstagsfestlichkeiten im Video: Guillaume rührt Großherzog Jean zu Tränen Viele Geburtstagsgäste kamen am Samstag in die Philharmonie, um den 95. Geburtstag von Großherzog Jean zu feiern. Dieser war emotional berührt, als sein Enkel, Erbgroßherzog Guillaume, eine Laudatio hielt. Sehen Sie selbst im Video!

Großherzog Jean, der in Jahr 2000 zugunsten seines Sohns Henri abdankte, war von den Feierlichkeiten ihm zu Ehren sichtlich gerührt. Als sein Enkel Erbgroßherzog Guillaume ans Rednerpult trat und Großherzog Jean zu seinem 95. Geburtstag eine Lobrede hielt, konnte sich der luxemburgische Staatsmann eine Träne nicht verkneifen.



"Du hast es immer hinbekommen, in guten wie in schlechten Zeiten einen positiven und respektvollen Blick auf Menschen zu bewahren", so der Erbgroßherzog Guillaume in seiner Lobrede. Er pries seinen Großvater außerdem für sein Mitgefühl und seine "erhebenden Worte".

Großherzog Jean ist am Dienstagmorgen verstorben. Er war Vater von fünf Kindern, hatte 22 Enkelkinder und 15 Ur-Enkel und stand 36 Jahre lang an der Spitze des Großherzogtums Luxemburg.

Der Jubilar im Jahr 2016 zusammen mit seinen Kindern und Enkelkindern. Foto: Guy Jallay