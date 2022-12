In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um positive und negative Momente.

Gazettchen

Rückblick auf ein Jahr voller Erinnerungen

Nur noch ein paar Stunden, dann ist das Jahr 2022 Geschichte. Damit wäre es eigentlich an der Zeit für einen Rückblick. Was ist alles in den vergangenen zwölf Monaten passiert? Welche Erinnerungen werden sich in das Gedächtnis einbrennen und welche eher nicht?

Als ich vor ein paar Tagen beim abendlichen Zappen im Fernsehen auf einen Jahresrückblick gestoßen bin, überkam mich ein doch sehr bedrückendes Gefühl. Themen waren die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Energie-Krise. Klar, diese Ereignisse dürfen bei einem Rückblick nicht fehlen, haben sie doch das Geschehen im Jahr 2022 bestimmt. Allerdings schien es in den Minuten, in denen ich mir die Sendung ansah, als habe es in den vergangenen zwölf Monaten nichts Positives gegeben.

Um mir den Abend nicht zu vermiesen, schaltete ich den Fernseher aus. Doch seither lässt mich eine Frage nicht mehr los. War 2022 wirklich alles nur schlecht? Ich muss zugeben, auch ich kannte Tiefen. Doch ich kannte auch Höhen. Denn auch in diesem Jahr gab es diese ganz besonderen Momente, die einem im Nachhinein ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Etwa Freundschaften, die sich vertieft haben, oder in meinem Fall auch die langersehnte Rückkehr der Sportevents. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Momente sein werden, an die ich mich in ein paar Jahren mit Freude erinnern werde.

Mein Tipp demnach für den heutigen Tag: Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und rufen Sie sich ganz bewusst die positiven Ereignisse aus den vergangenen Monaten ins Gedächtnis. Dann fällt der Start ins Jahr 2023 gleich viel leichter. Auf ein frohes Neues!

