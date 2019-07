Der hauptstädtische Gemeinderat hat sich am Montag mehrheitlich gegen die Klassierung mehrerer Häuser in der Rue Jean l'Aveugle ausgesprochen. Dies aus mehreren Gründen.

Rue Jean l'Aveugle: Nein zum Denkmalschutz

Nadine SCHARTZ Der hauptstädtische Gemeinderat hat sich am Montag mehrheitlich gegen die Klassierung mehrerer Häuser in der Rue Jean l'Aveugle ausgesprochen. Dies aus mehreren Gründen.

In seiner gestrigen Sitzung befasste sich der hauptstädtische Gemeinderat mit den Vorschlägen von Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng), mehrere Häuser unter Denkmalschutz zu setzen. Eigentlich nichts Besonderes. Doch diesmal handelte es sich um jene Häuser in der Rue Jean l'Aveugle in Limpertsberg, die im Mai für reichlich Schlagzeilen gesorgt hatten. Erwartungsgemäß sorgte dieser Punkt denn auch gestern für Gesprächsstoff.

Zur Erinnerung: Im März spricht sich der Gemeinderat gegen den Denkmalschutz für die Häuser 13, 15 und 17 in der Rue Jean l'Aveugle aus. Als dann bekannt wird, dass die Häuser 37 bis 41 abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus mit 45 Wohneinheiten ersetzt werden sollen, wehren sich die „Lampertsbierger Geschichtsfrënn“. Einzelne Personen reichen die Anträge zur Klassierung dieses Häuserblocks sowie der Häuser auf Nummer 6 und 31 ein.

Am 23. Mai kommt es aber zum Eklat. Die Abrissarbeiten an den Häusern 15, 37 und 39 werden aufgenommen. Noch am selben Vormittag lässt das Kulturministerium den Eigentümern ein Arrêté ministériel zukommen, das die Prozedur für die Klassierung in die Wege leitet.



Obwohl die Arbeiten daraufhin gestoppt werden müssten, werden sie fortgesetzt. Erst durch das Einschreiten der Polizei wird dem ein Ende gesetzt. Zudem wird Anzeige gegen die Besitzer erstattet. Der angerichtete Schaden an den Häusern ist groß. Dennoch läuft die Klassierungsprozedur weiter.

Harmonisierung der Gebäude

In diesem Sinne war es nun gestern an der Stadt Luxemburg, ihre Stellungnahme zu diesen Vorschlägen abzugeben. Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) nutzte dabei die Gelegenheit, auf die Ausarbeitung des neuen allgemeinen Bebauungsplans (PAG) hinzuweisen, der seit Oktober 2017 in Kraft ist.



Der damalige Schöffenrat, in dem die aktuelle Kulturministerin übrigens das Amt der Ersten Schöffin bekleidete, habe damals entschieden, dass es sinnlos sei, in der Rue Jean l'Aveugle eine Urbanisierung mit sägezahnförmigen Bauten bestehen zu lassen. Stattdessen sprach man sich für eine Harmonisierung dieser Straße mit gleich hohen Gebäuden aus.

Das Haus mit der Nummer 15 (gelbes Gebäude) soll einem moderne Mehrfamilienhaus weichen. Die Wohnungen werden bereits auf dem Immobilienmarkt angeboten. Foto: Gerry Huberty

Auch dem Vorschlag der staatlichen Commission d'aménagement, einige Häuser in den Secteur sensible aufzunehmen – in der sich etwa auch die Avenue du Bois, die Rue Ermesinde, die Rue Michel Lentz, die Rue Ernest Pierret und die Rue Fresez befinden – trug der damalige Schöffenrat nicht Rechnung.

Unverständnis zeigte Lydie Polfer in Bezug auf die Tatsache, dass bis vor wenigen Monaten keine Einwände gegen diese Entscheidung eingereicht wurden und dies erst mit Beginn der Abrissarbeiten geschehen sei. „Deshalb befinden wir uns heute in dieser unmöglichen Situation“, betonte sie.

Ein klares Nein



Die Eigentümer hätten ihr Recht ausgeübt, die Abrissgenehmigung zu beantragen, welche sie als Bürgermeisterin auch genehmigen müsse, wenn diese konform zum Bautenreglement sei. Erst nachdem die Genehmigung während drei Monaten vor Ort ausgehangen habe, seien die Diskussionen um den Denkmalschutz in der Öffentlichkeit ausgetragen worden. „Wir haben uns bei der Vergabe der Genehmigungen an die Gesetze gehalten“, so Lydie Polfer.

Dabei warf sie einen Blick auf die einzelnen Häuser: So sei das Haus auf Nummer 6 mit seiner roten Backsteinfassade im Jahre 1902 errichtet worden. Dabei weise dieses Gebäude viele architektonische und historische Elemente vor, dennoch könne man sich nicht für den Denkmalschutz aussprechen.

Das Haus auf Nummer 31 stammt unterdessen aus dem Jahr 1908. Dieses ließ der Schreinermeister Jean Coner-Lacaff zusammen mit einem weiteren Haus bauen, von denen jenes auf Nummer 33 bereits durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt wurde. Läuft alles nach Plan, dürfte nun auch das zweite folgen. Die Abrissgenehmigung wurde nämlich bereits am 18. Februar erteilt.

Bereits 1906 ließ Jean Coner-Lacaff die Gebäude 35, 37 und 39 nach den Plänen des Architekten Georges Clement bauen. Was die Häuser 37 und 39 betrifft, so wurden die Abrissgenehmigungen bereits im November 2018 erteilt. Gleiches gilt für das dritte Gebäude in jener Reihe, die Nummer 41, in dem sich derzeit drei Wohnungen befinden.

Von wegen alte Baracken

Der Schöffenrat schlug schließlich im Hinblick auf die Vorgeschichte vor, eine negative Stellungnahme zur Klassierung abzugeben. Eine Meinung, die nicht jeder im Gemeinderat teilte. So sprachen die Vertreter von Déi Gréng, der LSAP und Déi Lénk sich dafür aus, die Häuser unter Denkmalschutz zu stellen. François Benoy (Déi Gréng) unterstrich die Wichtigkeit, alte Gebäude zu erhalten und demnach auch zu schützen, während Tom Krieps (LSAP) zu verstehen gab, dass es sich bei den Gebäuden in der Rue Jean l'Aveugle nicht um alte Baracken, sondern um bewohnte Häuser handele.

Dabei erinnerte er an den Abriss der Villa Berbère in der Rue Glesener, der ein besonders erschreckendes Beispiel für das Verschwinden eines wertvollen Hauses gewesen sei. „Hier sollen nun schöne Zeitzeugen vom Anfang des 20. Jahrhunderts weichen, um durch einen größeren Neubau eine harmonische Einheit zu bilden“, so Krieps.

Deutliche Kritik übte Maurice Bauer (CSV) dann aber in Richtung Sam Tanson, die vor zwei Jahren maßgeblich für die Entscheidungen des Schöffenrates verantwortlich gewesen sei. Nun, zwei Jahre später, würden diese Beschlussfassungen nicht mehr gelten. Gleichzeitig unterstrich Bauer aber auch, dass die Stadt sich bei der Vergabe der Abriss- und Baugenehmigungen an die Gesetze gehalten habe.

„Das letzte Wort in dieser Akte ist noch nicht gesprochen. Leider werden wir aber wohl erst in einigen Jahren erfahren, wie es dort weiter geht. Bis dahin wird vor Ort nichts geschehen“, gab Lydie Polfer abschließend zu verstehen.