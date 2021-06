Ein 29 Jahre alter Mann aus Frankreich wurde bei Abrissarbeiten von einem Träger erfasst.

Rue des Scillas

Tödlicher Arbeitsunfall in Howald

Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr kam es in der Rue des Scillas in Howald zu einem tragischen Arbeitsunfall auf einem Baustellengelände. Ein 29-jähriger Mann aus dem nahen französischen Grenzgebiet erlag kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Bei Abrissarbeiten in einer Halle war der Arbeiter von einem Stahlträger erfasst worden. Der Notarzt und weitere Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde von der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung vor Ort betraut. Auch die ITM begab sich zum Unfallort.



