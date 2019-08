Nachdem nun alle Genehmigungen erteilt wurden, will die Gemeinde Strassen nun mit den Vorbereitungen beginnen, um die Rue des Romains für Radfahrer in beide Richtungen zugänglich zu machen.

Rue des Romains: Vorbereitungen laufen an

Steve REMESCH Nachdem nun alle Genehmigungen erteilt wurden, will die Gemeinde Strassen nun mit den Vorbereitungen beginnen, um die Rue des Romains für Radfahrer in beide Richtungen zugänglich zu machen.

Am Donnerstag war es soweit, gut eine Woche, nachdem ein entsprechender Antrag beim Mobilitätsministerium eingegangen war und dort grünes Licht bekommen hatte, hat auch das Innenministerium die erforderliche Genehmigung zur Umgestaltung der Verkehrsführung in der Rue des Romains in Strassen erteilt. Demnach ist es nur noch eine Frage der Zeit bis, Radfahrer die Fahrbahn auch in Richtung Luxemburg-Stadt benutzen dürfen und nicht mehr gezwungen sind, einen gefährlichen Umweg über die viel befahrene Route d'Arlon fahren.

Am Freitag hat die Gemeindeverwaltung dem "Luxemburger Wort" nun auf Nachfrage hin dargelegt, wie sie in der Angelegenheit weiter verfahren will. Wenn die schriftliche Genehmigung werde kommende Woche vorliege, werde sie drei Tage im Aushang der Gemeinde veröffentlicht, damit sie am vierten Tag in Kraft treten könne.



Bereits währenddem werde mit den Arbeiten in der Rue des Romains begonnen. Es würden Straßenschilder aufgestellt, derzeitige Markierungen abgefräst und neue Fahrbahnmarkierungen aufgetragen.



Darüber hinaus wird betont, dass die Gemeinde alles unternehme, damit die Rue des Romains schnellstmöglich für Radfahrer in beide Richtungen befahrbar werde.