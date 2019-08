Rue des Romains: Radfahren in beide Richtungen

Nach vielen Diskussionen ist es endlich so weit. Radfahrer können die Rue des Romains nun in beide Richtungen befahren.

Nadine SCHARTZ Nach vielen Diskussionen ist es endlich so weit. Radfahrer können die Rue des Romains nun in beide Richtungen befahren.

Radfahrer können endlich aufatmen. Nachdem der Gemeinderat bereits am 20. Juni grünes Licht für ein temporäres Verkehrsreglement in der Rue des Romains gegeben hatte, tritt dieses am Dienstag in Kraft.



Während einer Dauer von zwölf Monaten können die Radfahrer diese Straße nun in beide Richtungen befahren. Um den Verkehr in diesem Bereich zu entlasten, ist es Fahrzeugen über 3,5 Tonnen nicht mehr erlaubt, die Rue des Romains zu nutzen.



Darüber hinaus wird die Bushaltestelle „Bechel“ künftig nicht mehr angefahren, stattdessen kann die Haltestelle „Kesseler“ genutzt werden.