Dank eines neuen Verkehrsreglements sollen Radfahrer die Rue des Romains in Strassen künftig in beide Fahrtrichtungen nutzen dürfen. Mit einem Tag Verspätung liegt die Genehmigung der zuständigen Ministerien nun vor.

Rue des Romains: Genehmigung kommt

Steve REMESCH Vor gut einer Woche wurde das Verkehrsreglement, das es Radfahrern erlaubt, die Rue des Romains in Strassen in beide Fahrtrichtungen zu benutzen, beantragt. Mit einem Tag Verspätung liegt die Genehmigung der zuständigen Ministerien nun vor.

Ende gut, alles gut: Es schien eine endlose Geschichte zu werden, doch nun kommt sie wohl doch zu einem Abschluss. Eine Gemeinde steht wegen einer Verkehrsbestimmung in der Kritik. Sie kündigt eine Lösung an. Einen Tag bevor diese in Kraft treten soll, wird sie allerdings verschoben, da die zuständigen Ministerien, die Genehmigung nicht erteilt hätten. Doch nun zeigt sich, dieser wurde erst vor einer Woche beantragt.

Rückblick: Nach jahrelangen Protesten wird der Gemeinderat Strassen am 20. Juni entschieden, einen einspurigen Abschnitt der Rue des Romains ab dem 1. August auch im Gegenverkehr für Radfahrer freizugeben. Dies soll den Fahrrädern einen gefährlichen Umweg über die viel befahrene Route d’Arlon ersparen.

Gemeinde Strassen: Posse um Einbahnstraße geht weiter Radfahrer dürfen die Rue des Romains weiterhin nur in eine Richtung befahren. Das temporäre Verkehrsreglement in der engen Dorfstraße kann nicht wie geplant in Kraft treten.

Einen Tag bevor dieses temporäre Verkehrsreglement nun am Donnerstag gültig werden sollt, gibt die Gemeinde am Mittwochabend bekannt, dass es nun doch nicht dazu kommt. Der Grund: Die Genehmigungen der Ministerien lägen noch nicht vor, die Bestimmungen könnten demnach nicht in Kraft treten.

Wie das "Luxemburger Wort" am Donnerstag erfährt, hat die Gemeinde Strassen dem Mobilitätsministerium zunächst am 14. Juni einen Vorschlag unterbreitet. Das Ministerium gibt der Gemeinde noch am selben Tag zu verstehen, dass dies so in Ordnung sei. Eine Woche später, am 20. Juni, wird im Gemeinderat über das Verkehrsreglement abgestimmt und die Vorlage einstimmig angenommen.

Strassen: Fahrradinitiative kritisiert Tatenlosigkeit der Gemeinde Immer wieder ist sie ein Thema und ein Problem: die Rue des Romains in Strassen. Doch geschehen sei in den letzten zehn Jahren gar nichts, bemängelt die Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ

Wie die Sprecherin des Mobilitätministeriums, Danielle Frank, bestätigt, geht der Antrag zur Genehmigung des temporären Verkehrsreglements dann auch tatsächlich bei zuständiger Stelle ein: am 22. Juli – demnach gut einen Monat nach der Gemeinderatssitzung und knapp eine Woche vor dem geplanten Inkrafttreten.

Bereits einen Tag später wird dem Antrag im Mobilitätsministerium stattgegeben und dieser an das Innenministerium weitergeleitet. Das geschieht am 23. Juli.

"Auf Nachfrage hat man uns heute Nachmittag bestätigt, dass die Genehmigung noch heute herausgeht", erklärt Danielle Frank nun am Donnerstag.

Umsetzung wird noch dauern

Demnach dürfte einer Umsetzung nun nichts mehr im Wege stehen. Bis es dazu kommt, wird aber zwangsläufig noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. So kann das temporäre Verkehrsreglement beispielsweise erst umgesetzt werden, nachdem es drei Tage lang im Aushang der Gemeinde zu lesen war. Zudem müssen auch die Markierungen und Beschilderungen sowie die Führung der Buslinie angepasst werden.

Die Gemeinde Strassen wird am Freitag genaueres zu den Detailfragen bekannt geben.