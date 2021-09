Am Montagabend kam es in Bonneweg zu einem gewaltsamen Handtaschenraub.

Rue de l'Hippodrome

Frau in Bonneweg überfallen

Am Montagabend kam es in Bonneweg zu einem gewaltsamen Handtaschenraub.

Kurz nach 19 Uhr wurde am Montagabend eine junge Frau von zwei Unbekannten in der Rue de l'Hippodrome in Bonneweg überfallen. Die Täter kamen auf die Frau zu und redeten in französischer Sprache auf sie ein. Dann stießen sie plötzlich ihr Opfer gegen eine Mauer und entwendeten ihre Handtasche. Beide flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Beide sind von dunkler Hautfarbe, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß und von sportlicher Statur. Sie trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Jogginganzüge und schwarze Gesichtsmasken.

Alle aktuellen Verkehrsinfos gibt es auch auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.