(SH) - Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstag in die Rue de France nach Beles zu einem Großbrand gerufen. Dort stand eine Scheune in Flammen.



Vor Ort sind die Rettungsdienste aus Sassenheim-Differdingen, Esch/Alzette, Petingen, Monnerich und Schifflingen sowie ein Rettungswagen aus Sassenheim-Differdingen.



Wegen des Einsatzes ist der CR178 derzeit für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Gegend zu umfahren, etwa über die Liaison Micheville.



Es ist nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr wegen eines Feuers zu der Scheune in der Rue de France gerufen wurde. Bereits im März 2015 war es zu einem Großbrand gekommen.